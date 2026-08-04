Flagrancia por violencia de género y hurtos encabezan balance policial en Táchira

CARACAS.- La nueva gestión de la policía del estado Táchira indicó en su más reciente balance que muchos de los recientes procedimientos han sido en flagrancia por violencia de género seguido de hurtos verificados por cámaras de seguridad.

Hace dos meses exactamente, la Dirección General de PoliTáchira tuvo un cambio de gestión. El comisario general Jeffrey Rodríguez ofreció el primer balance de la misma en torno a la seguridad estadal.

“En el sistema de verificación por Sipol, hemos verificado en estos dos meses 27.224 personas; vehículos por Sipol, 7.389; motos verificadas 18.860; ciudadanos aprhendidos en flagrancia, 171, por diferentes causas, y solicitados 171, 304 procedimientos”, detalló Rodríguez.

Con respecto al caso del presbítero colombiano Javier Salazar, presuntamente secuestrado por hombres armados no identificados en el municipio Capacho Viejo, indicó que hay una investigación abierta y que el Cicpc tiene bastante adelantada.

Igual dijo del caso de la familia desaparecida en la zona sur cuyo cuerpo de la madre fue localizado sin vida, pero no hay rastros del padre ni de los dos hijos.

Unión Radio