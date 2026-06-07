Iván Cepeda promueve debate presidencial en Colombia

BOGOTÁ.- El candidato presidencial colombiano del Pacto Histórico, Iván Cepeda, solicitó un debate con su rival Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, previo a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio…

La petición fue enviada a tres importantes medios de comunicación del país que organicen.

El candidato Iván Cepeda no participó en los debates a los que fue invitado antes de la primera vuelta y condicionó su asistencia a que se acuerden «unas mínimas reglas» con la contraparte.

El aspirante presidencial, Abelardo De la Espriella le exigió a Cepeda que, antes de hablar de debate, reconozca los resultados de las elecciones de primera vuelta.

A pesar del cruce de declaraciones, De la Espriella se mostró dispuesto a debatir en cualquier momento y bajo cualquier formato, en compañía de su fórmula vicepresidencial Juan Manuel Restrepo…

Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, Abelardo de la Espriella se impuso en la primera vuelta presidencial con el 43,73 % de los votos… el próximo domingo 21 de junio se definirá quién asumirá la presidencia de Colombia.

Unión Radio