Indígenas y sindicatos de Colombia inician otro paro contra Gobierno de Duque

CARACAS.- Centrales obreras, estudiantes universitarios e indígenas de varios departamentos de Colombia iniciaron este miércoles la tercera jornada de «paro nacional» contra el Gobierno del presidente Iván Duque para rechazar sus políticas económicas y sociales.

Desde tempranas horas decenas de manifestantes se reunieron en varios puntos de Bogotá con banderas del país y pancartas para continuar las protestas que se iniciaron el pasado 21 de noviembre.

«La pensión, derecho fundamental, no negocio. No más régimen de desAhorro individual, ni sus suciedades. No más estafas», se leía en unos de los carteles que los manifestantes portaron en su recorrido.

Con mensajes como «Colombia despertó», «Resiste» y banderas whipalas, indígenas provenientes de los departamentos del Cauca, Huila, Nariño y Risaralda iniciaron desde la Universidad Nacional una caminata hacia la céntrica Plaza de Bolívar.

A la manifestación se sumaron estudiantes de esa universidad pública que reclaman mayor inversión para el sector y quienes apoyan el pedido de las comunidades indígenas para que no sigan siendo asesinados, ya que se han convertido en objetivo militar de grupos armados ilegales en la convulsa región del Cauca, al suroeste de Colombia.

