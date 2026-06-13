Indígenas de Ecuador denuncian tres muertos y heridos tras enfrentamiento con militares

QUITO.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, denunció este sábado la muerte de tres personas y varios heridos tras un enfrentamiento con militares del Ejército de Ecuador en la provincia amazónica de Sucumbíos.

En un comunicado, la Conaie detalló que el enfrentamiento se produjo en el municipio Cascales, donde se ubican las comunidades shuar Taruka y Etsa, y expresó su «profunda preocupación y dolor» por los hechos.

Los fallecidos son los dos hermanos Antonio y Edgar Sharup y Rolando Chumpi.

«Expresamos nuestra solidaridad con sus familias, con las personas heridas y con las comunidades shuar Taruka y Etsa, que hoy viven momentos de dolor, incertidumbre y luto», señaló la organización.

Por ello, exigieron a la Fiscalía abrir una investigación «inmediata e imparcial» para esclarecer lo ocurrido, determinar si se respetaron los «protocolos sobre el uso progresivo y proporcional de la fuerza» y «establecer las responsabilidades correspondientes».

De acuerdo con testimonios recogidos por la Conaie en el territorio, los hechos se produjeron durante un «operativo militar de gran magnitud» donde participaron helicópteros y se desplegaron militares.

Las comunidades denunciaron además la presencia de municiones, cartuchos y otros indicios materiales que «deben ser incorporados a una investigación seria, independiente y transparente».

«El Estado tiene la obligación de combatir la violencia y el crimen organizado, pero también de garantizar los derechos y la protección de las poblaciones que habitan los territorios amazónicos», continuó el escrito.

La denuncia se produjo un día después de que el Ejército ecuatoriano informara de que dos militares resultaron heridos en un enfrentamiento armado con un grupo de «civiles armados» en una zona de minería ilegal situada en Sucumbíos.

Según la institución militar, los soldados realizaban un patrullaje en el sector de Taruka, durante operaciones desarrolladas en el marco del «conflicto armado interno» declarado por el Gobierno contra las bandas criminales en enero de 2024, cuando fueron atacados a tiros por grupos civiles.

«En estricto cumplimiento del uso legítimo y progresivo de la fuerza, el personal militar repelió el ataque», detallaron, además de añadir que «había personas fallecidas y heridas dentro del grupo armado», sin precisar el número exacto de víctimas.

EFE