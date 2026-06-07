Incendio por falla eléctrica destruye casa en Valencia

VALENCIA.- Una madre y su hija perdieron su hogar tras el incendio generado después de una fluctuación eléctrica la madrugada del pasado viernes en la comunidad Doctor José Gregorio Hernández del sector La Coromoto, en Valencia, estado Carabobo.

La propietaria Carmen Polonia Laguna, de 72 años, indicó que el fuego habría iniciado en un bombillo en el patio de su casa, luego de un corte de al menos 5 horas.

“Cuando vengo para el cuarto, veo el patio encendido, la candela, y cuando vi la candela, me sentí como que me iba a desmayar de los nervios, porque había fuego. Yo sabía que habían cilindros de gas, que había caucho, que había peligro. Nos mandaron a buscar cuerpos de bomberos. Los bomberos se tardaron para llegar y cuando los bomberos llegaron ya a la casa se había quemado todo”, lamentó.

Denunció que en el sur de Valencia las fallas eléctricas son constantes, incluso hasta dos veces por día. “La luz se va todos los días, todos los días se va… 5,4 horas, pero primera vez que sucede”.

Aseguró que desde la Alcaldía de Valencia y la Gobernación del estado le prometieron reubicación y ayudarla con insumos.

Unión Radio