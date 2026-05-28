Gobierno contrata a estadounidense Centerview para reestructurar la deuda externa

NUEVA YORK.- La empresa estadounidense Centerview confirmó este jueves su contratación por parte del Gobierno de Venezuela como «asesora financiera» para el proceso de reestructuración de la deuda pública del país, anunciado hace dos semanas.

Una portavoz de la empresa remitió un comunicado de la Vicepresidencia sectorial de Economía que detalla que «Venezuela ha designado a Centerview Partners como asesora financiera», después de que The Wall Street Journal reportara ayer el papel de la empresa.

El comunicado indica que el Gobierno de Venezuela «espera presentar su marco macroeconómico y análisis de sostenibilidad de la deuda pública a la comunidad financiera internacional en junio de 2026».

También señala que busca un «proceso unificado» que abarque las obligaciones de la República de Venezuela y PDVSA, y su compromiso de establecer contactos «abiertos, continuos y proactivos» con sus acreedores mediante un «intercambio de datos formal».

El Journal destaca en su reporte el papel que tendrá en el proceso uno de los socios de Centerview, el banquero francés Matthieu Pigasse, a quien describe como especializado en procesos de fusión y adquisición, defensor del Partido Socialista de Francia y propietario de varias empresas de medios en su país.

EFE