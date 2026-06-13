Chile califica como “golpe relevante” la muerte del líder del Tren de Aragua

SANTIAGO DE CHILE.- El Gobierno chileno consideró este viernes como un «golpe relevante» la muerte del ‘Niño Guerrero’, Héctor Guerrero Flores, catalogado como el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua.

«La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente», dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en su cuenta de la red social X.

Arrau tildó de «especialmente esperanzadora» la colaboración entre Estados Unidos y Venezuela que resultó en la muerte de Guerrero y añadió: «esta acción se suma a los importantes golpes que nuestras instituciones han propinado al Tren de Aragua en Chile durante las últimas semanas».

Las autoridades chilenas desmantelaron hace 10 días una red de blanqueo de capitales relacionada con la banda criminal, que operaba mediante bancos chilenos, y detuvieron a una veintena de personas involucradas.

Los acusados son señalados por la Fiscalía chilena de varios presuntos delitos, entre ellos extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal.

EFE