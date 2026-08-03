EEUU confía en el diálogo venezolano para avanzar en su plan de tres fases

WASHINGTON.- Estados Unidos expresó este lunes su «satisfacción» por el inicio del diálogo en Venezuela entre el Gobierno interno y un grupo opositor que contribuye al «plan de tres fases» para una transición en el país.

«Este proceso contribuye significativamente al plan de tres fases que Estados Unidos respalda para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y la transición a elecciones democráticas», indicó el portavoz estadounidense del Departamento de Estado, Thomas Pigott, en un comunicado.

Estados Unidos expresó su «satisfacción» por «las declaraciones realizadas ayer por la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y por el gobierno interino», añadió la nota.

EFE