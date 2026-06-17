Avanzan preparativos para la celebración del Año Jubilar Coromotano

CARACAS.- Del 8 de septiembre de este año hasta el 8 de septiembre de 2027, Venezuela celebrará el Año Jubilar Coromotano.

Se trata de tiempo excepcional dentro de la Iglesia Católica de gracia, reconciliación y perdón, enmarcado en los 375 años de la aparición de la Virgen María en el país.

El Año Jubilar se realiza cada 25 años y en septiembre se dedicará a la patrona de Venezuela.

Oswaldo Araque, obispo de la Diócesis de Guanare, adelantó parte de las actividades que arrancarán el venidero mes de septiembre.

«Digamos que el día central para comenzar el año jubilar será el 8 de septiembre, este tiempo de júbilo coromotano tiene dos hitos muy importantes, los 375 de la celebración de la celestial aparición de nuestra Señora de Coromoto en la zona de los llanos y los 75 años de la coronación canónica».

Igualmente se espera que en este lapso de tiempo se realicen distintas peregrinaciones al Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto en Guanare que tiene un aforo de 5 mil peregrinos.