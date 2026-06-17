Pequeños y medianos comerciantes de Carabobo denuncian que trabajan a 20 % de su capacidad

CARACAS.- Pequeñas y medianas industrias trabajan a 20% de su capacidad operativa según denunció la presidenta de la Cámara de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos de Carabobo, María Auxiliadora Dávila.

La presidenta de CAPEMIAC aseguró que los impuestos y fallas eléctricas afectan constantemente al sector.

«El sector industrial está trabajando a un 20 % , porque todos sabemos el problema que tenemos y que le hacemos un llamado al Gobierno a que su primera inversión sea el tema enérgetico, pues ya no estamos apagando una máquina (…) vienen a nuestras empresas, trabajadores con más de seis y siete horas sin dormir, no hay calidad de vida», apuntó.

Por otra parte autoridades de Fedecámaras, respaldaron el pronunciamiento y reiteraron sus criticas a la voracidad fiscal.

Tiziana Polesel reiteró sus criticas sobre la situación actual de los comerciantes en la entidad.

«Aquí hay situaciones concretamente con el puerto, en Puerto Cabello, impuestos que están haciendo la carga empresarial muy alta, recordemos que por un puerto entran productos terminados, por allí entra la materia prima que necesita la industria para producir«, dijo.

Unión Radio