Autoridades electorales en Colombia piden a actores políticos reconocer los resultados de este domingo

CARACAS.- El procurador general de la Nación de Colombia, Gregorio Eljach, hizo un llamado a los diferentes actores políticos y miembros de campaña, así como funcionarios de los poderes públicos del país, a reconocer los resultados que se obtenga durante la segunda vuelta de los comicios presidenciales previstos para este domingo.

Eljach reiteró que la única autoridad con potestad de convalidar el proceso es el Consejo Nacional Electoral y pidió máximo respeto a todos los ciudadanos.

«Desde el presidente hasta el último colombiano en todos los niveles, respetemos los resultados que digan las urnas», destacó el procurador.

Por su parte la directora de la Misión de Observación Electoral de Colombia, Alejandra Barrios, destacó que no existen indicios de un posible fraude en el proceso para alterar la voluntad popular.

Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan en esta segunda vuelta la posibilidad de ser elect como presidente del país neogranadino para el período 2026-2030.

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