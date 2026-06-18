Sánchez transmite a Zapatero su «confianza» en su inocencia y se solidariza con sus hijas

Bruselas.- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó hoy su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración judicial por el caso Plus Ultra, y dijo que se lo ha transmitido personalmente además de solidarizarse con sus hijas tras su imputación por el juez.

Antes de incorporarse a la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas este jueves y mañana viernes, Sánchez respaldó completamente a Zapatero y sus explicaciones tras declarar ante el juez y ha reconocido, respecto a las joyas incautadas en su caja fuerte atribuidas en principio a regalos, que él mismo ha recibido obsequios como presidente.

Unión Radio / EFE