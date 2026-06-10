Benedetti aclara que la Comisión de Acusaciones carece de facultades para suspender a Petro

CARACAS. – El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, aclaró este miércoles que es jurídicamente imposible que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes suspenda al presidente de la República, Gustavo Petro, al tratarse de un órgano con funciones «meramente instructoras».

A través de su cuenta en X, el funcionario enfatizó la ruta procesal establecida por ley. «En derecho, no existe posibilidad alguna de que la Comisión de Acusaciones suspenda al Presidente, porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado puede hacerlo, y únicamente después de que la plenaria de la Cámara actúe como ente acusador, ya sea penal o disciplinariamente. Por tanto, la Comisión no tiene potestad para suspender al Jefe de Estado, y mucho menos por la voluntad de una sola representante«.

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