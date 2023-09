Fedecámaras Zulia denuncia «graves problemas» en la agroindustria por delincuencia

CARACAS.-El presidente de Fedecámaras Zulia, Alex Balza, denunció que el sector presenta «graves problemas» por hechos asociados a la delincuencia, por lo que piden a las autoridades proteger la producción.

La vialidad de Machiques-Colón, entre el kilómetro 18 y el kilómetro 40, donde se encuentra la «agroindustria más importante del estado», es la más afectada por los grupos irregulares.

«En esa área se produce 90% de los huevos de consumo, 70% del pollo, 60% del cerdo, 60% de las larvas que van al camaronero, y está el campo Boscán» más importante para la explotación petrolera.

Aseguró que en ese trayecto pueden operar hasta 18 alcabalas irregulares que cobran entre uno y cinco dólares por vehículo para poder pasar.

«Si tu no pagas te pueden dañar hasta el vehículo», agregó en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

«No podemos movilizar leche, no podemos movilizar carne, a nuestros empleados porque no hay forma de pasar entre esas etnias y el Estado debe tomar acciones sobre eso«, dijo.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio