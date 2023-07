Evo Morales dice que restitución de ministro boliviano es «defender la corrupción»

LA PAZ.- El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) señaló este domingo que la restitución del ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, es «defender la corrupción y el narcotráfico» y que desde hace tiempo se le recomendó al presidente Luis Arce «mejorar su gabinete para acabar su gestión».

El exmandatario y líder del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) sostuvo en su programa dominical emitido por la radio Kawsachun Coca que «defender» a Del Castillo es «defender en estos momentos la corrupción y el narcotráfico», pero «es el deseo del presidente».

«La ratificación hace mucho daño a Lucho (Luis Arce) en especial, la Asamblea dice ‘cambie para que mejore su gestión’, repito, esa censura no es para Evo, no es para la derecha, es para Lucho, que mejore su gabinete», señaló Morales.

También cuestionó el apoyo de los movimientos sociales a esta restitución ya que, a su juicio, «por dignidad» cómo pueden defender lo «indefendible».

Recalcó que desde diciembre del año pasado y en reiteradas ocasiones se le recomendó a Arce «mejorar su gabinete para acabar su gestión» y que la censura «es parte de eso».

«La censura del ministro no es para Evo, no es para los evistas, como tratan de hacer entender, es para bien del presidente, que algunos ministros no lo destrocen a Lucho, algunos ministros no arruinen la gestión de Lucho», indicó.

También criticó que el vicepresidente David Choquehuanca no esté «en primera línea» para defender el Gobierno de Luis Arce.

El Legislativo censuró el martes a Del Castillo en una interpelación por el tráfico de vehículos robados en Chile que después se vendían en Bolivia y que implicó a algunos mandos de la Policía hace más de un año.

EFE