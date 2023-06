CARACAS.- El analista, Alberto Aranguibel, consideró que no habrá el proceso de primarias pautado para octubre, en vista que no existe unidad entre los candidatos que se han postulado ni en los demás sectores de oposición.

«Esas primarias son una más de esas ofertas insustanciales en las que la propia oposición no cree que se vayan a producir, es lo más probable. Dos razones fundamentales les obligan que no se dé; en primer lugar, ellos deben tratar que haya una verdadera unidad, lo cual no han podido lograr (…) ellos han vendido siempre la idea de que son mayoría absoluta«; expresó.

En entrevista concedida a Anahí Arizmendi para Unión Radio, Aranguibel enfatizó que ellos saben que serán «contados» en las urnas de ese proceso comicial, y allí se verá que no tendrán el respaldo de la ciudadanía.

