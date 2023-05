EEUU.- La cantante Tina Turner falleció este miércoles a los 83 años, según ha confirmado uno de sus representantes.

La conocida como la reina del Rock ‘n’ Roll, es considerada una de las mayores artistas de la historia.

La cantante de origen estadounidense murió «tras una larga enfermedad« en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

«Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un ejemplo a seguir», dice un comunicado de su agente.

Nacida en Estados Unidos, Turner fue una de las cantantes de rock más queridas, conocida por su carisma en el escenario y una serie de éxitos que incluyen The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It.

Tina Turner, fue una cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense,

¿Qué hizo Tina Turner?

Inició su carrera artística junto a su esposo Ike Turner, formando un famoso dúo de soul (River deep, mountain high, 1966; Proud Mary, 1970). Tras su separación en 1978, Tina continuó su carrera en solitario, cosechando brillantes éxitos gracias a la potencia y calidad de su voz.

