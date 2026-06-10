Zoom afirma que empresas internacionales tiene la intención de invertir en el país

CARACAS.- El presidente de la casa de cambio Zoom, César Atencio, indicó que en su participación en el EY World Entrepreneur Of The Year 2026 muchos inversionistas se le acercaron para conocer las medidas para poder invertir en Venezuela.

«En esa cantidad de reuniones que tuvimos hablamos con países como Pakistán, Estados Unidos, Chile, Jamaica, Bolivia, todos con interés de invertir en Venezuela», explicó. Además dijo que muchos de ellos también los felicitaron por la constancia en el mercado pese a los cambios en la economía del país.

En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio , explicó que las remesas son un punto clave para la economía nacional. «Se calcula que el 20 % está entrando por los canales formales, entiéndase canales formales como casas de cambio y bancos, estamos hablando de 700 millones de dólares que entran por ese canal formal«.

Asimismo, mencionó que el restante 80 % entra a través de canales informales, como por ejemplo las criptomonedas que no «están controlados«. De igual manera entra a Venezuela y sirve para la economía y los diversos sectores del país.

Atencio también dijo que al menos un 30 % de los ingresos formales han disminuido, sin embargo, no afecta de mala manera a la economía, solo que se dejó de tener control sobre ello.

«Eso se debe por la brecha cambiaria, en Venezuela tenemos tres-cuatro tasas de cambio y lamentablemente la tasa de cambio más baja en el mercado es la que estamos usando para pagar las remesas en Venezuela, la otra definitivamente es la baja del efectivo porque de alguna manera de amortiguar la brecha es cambiar esas remesas, vender los dólares en efectivo a los clientes y así conservar el valor de la moneda».

Aun así resaltó que ha entrado una enorme cantidad de divisas al país en comparación con el 2025 y se espera que se cuadriplique las cifras debido a la activación del sector petrolero y derivados.

Unión Radio