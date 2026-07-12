Venezuela reafirma lazos con China y envía condolencias por desastres climáticos

CARACAS.- El Gobierno de Venezuela emitió un comunicado oficial para expresar su profunda solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Popular China, tras una serie de desastres naturales que han afectado severamente a varias provincias del país asiático en los últimos días.

A través del documento, el Ejecutivo manifestó sus condolencias ante la pérdida de vidas humanas y los graves daños materiales registrados en tres regiones del territorio chino.

El texto señala que “el Gobierno sigue con atención la situación de emergencia como consecuencia de las tormentas y tornados registrados en la provincia de Hubei; las graves inundaciones provocadas por el tifón Maysak en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi; así como el deslizamiento de tierra ocurrido en la provincia de Gansu”.

Venezuela reitera su firme acompañamiento al Gobierno y al pueblo de China, “reafirmando los históricos lazos de amistad, cooperación y solidaridad que unen a ambas naciones”.

SPLL/Unión Radio