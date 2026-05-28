Temperaturas de nuevo de hasta 38 grados en Francia, con el noroeste en alerta por calor

PARÍS.- Las temperaturas pueden volver a subir este jueves hasta los 38 grados en algunos puntos del sur de Francia por la ola de calor excepcional para un mes de mayo que sacude el país, y que han puesto 17 departamentos en alerta naranja en el noroeste y también en París y su región.

Météo France prevé hasta 38 grados esta tarde en Burdeos o en Montpellier o Perpiñán; 37 en Bayona, Périgueux, Agen o Niort; 36 en Toulouse, pero también en Rennes, la capital de la región de Bretaña, que está toda en alerta naranja, al igual que otros departamentos vecinos de la fachada atlántica.

En París, donde el termómetro va a subir hasta los 34-35 grados este jueves, pero también el viernes y el sábado, las mínimas por la noche no van a bajar de 22-23 grados, lo que ha justificado que los servicios meteorológicos hayan decretado ese mismo nivel de alerta en la ciudad y en los departamentos limítrofes.

En la capital francesa, se van a superar los 32 grados de máxima desde el pasado sábado y durante 8 días consecutivos, algo que solo ha ocurrido tres veces en cualquier mes del año desde que hay registros.

Este miércoles se batieron nuevos récords de temperaturas máximas en mayo en ciudades como Angulema (36,4 grados), Carcasona (36 grados) o Niort (35,3).

El primer ministro, Sébastien Lecornu, preside esta tarde una reunión con otros miembros de su gobierno en la que se va a abordar un plan de resistencia ante las nuevas olas de calor que pueden llegar hasta el mes de septiembre.

Se trata de examinar cuestiones como el estado de las reservas de agua en las capas freáticas, el riesgo de incendios o cambios en la atención al público en servicios como los centros escolares.

En respuesta a las críticas de algunos responsables de la oposición, como la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, que se quejó de la tardanza en la reacción, fuentes del gabinete de Lecornu aseguraron que el Ejecutivo ha estado supervisando el tema desde el fin de semana, en particular la situación sanitaria.

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EFE