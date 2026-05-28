RD del Congo eleva a 238 las muertes por la epidemia de ébola

NAIROBI.- Un total de 238 «muertes sospechosas» se han registrado hasta la fecha por la epidemia del virus del Ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó el Gobierno congoleño.

Esos fallecimientos corresponden al recuento elaborado hasta este martes, indicó el Ejecutivo en su último boletín sobre esa crisis sanitaria publicado por el Ministerio de la Comunicación, en el que precisa también que se acumulan ya «1.077 casos sospechosos».

El brote se detectó en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como a la vecina Uganda.

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EFE