Servicio Secreto neutraliza a un hombre armado que intentó acceder a un evento con Trump

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado de manera abrupta este sábado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado, que fue interceptado y detenido, intentara entrar al evento.

Los centenares de asistentes a la cita, que incluían a la plana mayor del gobierno tuvieron que ser evacuados.

Trump explicó minutos después en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un «loco» y un «lobo solitario» que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.

La fiscal general de Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó en una rueda de prensa posterior que el atacante ingresó en el perímetro de seguridad armado con una escopeta y se encuentra «vivo» y hospitalizado y bajo vigilancia tras se neutralizado en los mismos pasillos del Hotel Washington Hiltoon donde se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsables de la Casa Blanca.

Un miembro del Servicio Secreto, responsable de la seguridad del presidente, fue alcanzado en el chaleco antibalas pero se encuentra bien.

El presidente de Estados Unidos compartió a través de su red social, Truth Social, una serie de imágenes y un vídeo que muestran el momento de la detención y la persecución del sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena.

Los mensajes publicados por el mandatario carecen de texto adjunto y se limitan a la difusión de material visual sobre el incidente protagonizado por un hombre de 31 años, originario de California, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente en este contexto.

Trump dijo en la rueda de prensa que el hombre «fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez».

«Un agente resultó herido de bala, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien», añadió Trump.

El Servicio Secreto, que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena, detectó al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo.

Un periodista de EFE que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama.

Trump y los miembros del Gobierno fueron rápidamente evacuados por el Servicio Secreto, mientras el resto de invitados se refugió debajo de las mesas.

Tras unos minutos de incertidumbre, el Servicio Secreto informó a los asistentes que era seguro abandonar el lugar.

Esta era la primera vez que Trump asistía como presidente a la Cena de Corresponsales, un evento anual que organizan los periodistas que cubren la Casa Blanca para celebrar la libertad de prensa.

El republicano, que mantiene una tensa relación con los medios de comunicación, la boicoteó durante su primer mandato.

Trump anunció que la cena será reagendada para dentro de un mes.

Rivales políticos como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, o la veterana congresista demócrata, Nancy Pelosi, mostraron su apoyo a Trump y condenaron la violencia en sus redes sociales.

EFE