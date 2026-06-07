Presidenta (E) Rodríguez continúa su gira diplomática en Estambul

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó la tarde de este domingo a la ciudad de Estambul, Turquía, para continuar con su gira diplomática.

Rodríguez se encuentra acompañada por la ministra de Turismo, Daniella Cabello; la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela; el canciller de la República, Yvan Gil; la ministra de Transporte, Jacqueline Faría; el ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Juan Escalona y la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria.

Su llegada al país europeo se genera luego de finalizar su estadía en la India que inició el pasado viernes y culminó el día de hoy.

La información fue dada a través del canal del Estado en un avance informativo.

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