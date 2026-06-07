Presidenta (E) Delcy Rodríguez finalizó su gira diplomática en la India

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, culminó este domingo su gira oficial por la India tras alcanzar acuerdos en materia energética, industrial y social.

La agenda de la mandataria comenzó el pasado viernes cuando arribó a Nueva Delhi con reuniones de alto nivel con el primer ministro, Narendra Modi, y otros mandatarios como los encargados de asuntos exteriores y petróleo. Durante su estadía, Rodríguez y una comitiva de ministros nacionales evaluaron proyectos enfocados en el desarrollo público.

«Nuestra agenda de trabajo ha estado centrada para satisfacer al pueblo venezolano sus necesidades en el área de salud, de transporte público, de ciencia y tecnología, complementariedad energética», resaltó.

La delegación venezolana también llevó su actidada a las ciudades de Jamnagar y Mumbai para visitar la refineria más grande del mundo t reunirse con grupos industriales Tata y Essar.

Las conversaciones tuvieron como punto principal el reforzamiento en la alianza en el sector de hidrocarburos con el país asiático.

«Hemos estado trabajando también en la energía renovable. Toda esta agenda de trabajo será para Venezuela un gran avance de gran significado», detalló la mandataria encargada.

Este domingo culminó la visita de trabajo con una inspección técnica al Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sái, para así sellar con un acto simbólico el acercamiento diplomático con la quinta economía del mundo.

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