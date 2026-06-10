Onda tropical N°11 se encuentra sobre Delta Amacuro

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este miércoles que la onda tropical número 11 se encuentra sobre Delta Amacuro y que se esperan áreas nubladas y precipitaciones en varias regiones del país.

Las lluvias se registrarán en localidades de la Guayana Esequiba, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Guárico producto de la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica.

El pronóstico apunta a que durante el día también se presentará nubosidad generadora de precipitaciones variables al este de Trujillo, Táchira, Mérida y Zulia.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio