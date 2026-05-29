Meloni califica de «acto gravísimo» el impacto de dron ruso contra un edificio en Rumanía

ROMA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó este viernes de «acto gravísimo» el impacto de un dron ruso contra un edificio civil en Rumanía, que ha herido a dos ciudadanos.

«Se trata de un acto gravísimo, que demuestra que esta guerra de agresión no perdona a nadie, ya que sigue atacando brutalmente a civiles inocentes, ignorando todo límite y poniendo en peligro la seguridad europea», escribió Meloni en un comunicado.

También la mandataria expresó su «sincero apoyo y solidaridad» a las personas afectadas, al Gobierno y a todo el pueblo rumano.

El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, también condenó la violación del espacio aéreo rumano por un dron ruso e instó a Rusia «a comprometerse seriamente con una paz justa y duradera».

Mientras que el titular de Defensa, Guido Crosetto, calificó «de escalada peligrosa e irresponsable que no puede tolerarse».

«Ante estas amenazas, la cohesión de la OTAN permanece inquebrantable: la seguridad de un miembro de la Alianza y de la Unión Europea es la seguridad de todos. Unidos en defensa de la paz, la estabilidad y el territorio euroatlántico», dijo Crosetto, en las redes sociales. EFE