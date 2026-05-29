Italia pide a la UE reforzar fronteras ante el brote de Ébola en países de África Central

ROMA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha enviado una carta a los altos cargos de la Unión Europea para pedir coordinación reforzada de la vigilancia fronteriza mediante normas comunes para la gestión de las llegadas directas e indirectas procedentes de las zonas afectada por el brote del virus del Ébola.

Meloni envió una carta al presidente de turno de la UE, el chipriota Nikos Christodoulides, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen para pedir «la máxima atención» ante la situación epidemiológica en la República Democrática del Congo y en Uganda, informó este viernes el Gobierno italiano.

La mandataria ha propuesto incluir el tema de la gestión de las fronteras en el orden del día del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de junio de 2026.

Asimismo, con vistas a esta cita, el Gobierno italiano ha solicitado adelantar la coordinación en cuestión en una videoconferencia de los ministros de Sanidad ya la próxima semana y en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores) EPSCO del 16 de junio para definir las prioridades operativas.

A nivel nacional, se explica el Ministerio de Sanidad, en colaboración con Protección Civil, ha emitido circulares para activar una vigilancia sanitaria específica y protocolos de control para los viajeros que regresan de las regiones afectadas.

Además, ya este fin de semana, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Sanidad, Protección Civil y la AISE— Italia enviará a Kinshasa, en la República Democrática del Congo, un equipo de expertos del Instituto Spallanzani para prestar asistencia técnica, entregar material sanitario y medicamentos, y reforzar la vigilancia epidemiológica.

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EFE