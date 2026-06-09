Investigan a Petro por presunta intervención en política durante campañas electorales

Bogotá.- La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación disciplinaria contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por una presunta intervención indebida en política a través de publicaciones realizadas en la red social X entre 2023 y 2025.

La decisión adoptada por la representante investigadora Gloria Isabel Ariza, señala que 15 mensajes difundidos desde la cuenta personal del mandatario pueden estar relacionados con actividades o controversias de carácter político-partidista y ordena la práctica de pruebas para determinar si constituyen una falta disciplinaria.

Según el auto, las publicaciones «revisten entidad suficiente para justificar el inicio de la actividad instructiva» destinada a verificar los hechos denunciados, establecer las circunstancias en que ocurrieron y determinar su eventual relevancia jurídica.

Entre las diligencias ordenadas figura la incorporación al expediente de las publicaciones, capturas de pantalla y demás material digital recopilado durante la actuación preliminar, así como la verificación técnica de los contenidos identificados en la red social X.

La Policía Judicial adscrita a la Comisión deberá además validar la autenticidad de los mensajes, identificar los datos asociados a las publicaciones, documentar elementos como fechas, enlaces y posibles responsables de su administración, y garantizar la cadena de custodia del material recaudado.

Asimismo, la Comisión solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que certifique, en un plazo de cinco días, si la cuenta del mandatario (@petrogustavo) ha sido registrada, reconocida o utilizada institucionalmente como canal oficial de comunicación del presidente.

El organismo también requirió información sobre las dependencias, funcionarios, contratistas o asesores que hayan tenido acceso a la cuenta, los dispositivos utilizados para su administración y los protocolos de elaboración, revisión, aprobación, publicación, modificación y eliminación de contenidos.

La apertura de esta actuación se produce en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial el 21 de junio en la que el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda se disputarán la Presidencia tras haber obtenido en la primera vuelta 10,3 millones de votos (43,74 %) y 9,7 millones (40,90 %), respectivamente.

EFE