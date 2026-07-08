Guterres pide a EEUU e Irán volver a negociar un alto al fuego

NACIONES UNIDAS.- El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este miércoles a Estados Unidos e Irán a volver a las negociaciones para lograr un acuerdo de paz después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el alto el fuego entre ambos países.

Guterres instó a Washington y Teherán a reanudar «urgentemente» las negociaciones y a resolver las cuestiones pendientes por la vía diplomática y no por medio de agresiones tras los últimos ataques cruzados registrados en la región, según explicó su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria después de las declaraciones de Trump durante la cumbre de la OTAN en Ankara.

«El secretario general está alarmado por la reanudación de los enfrentamientos militares en el Golfo. Los incidentes que hemos presenciado en las últimas 24 horas amenazan con hacer fracasar los avances diplomáticos logrados», aseguró el portavoz.

Trump afirmó hoy que el acuerdo de alto el fuego con Irán «se ha acabado» porque la República Islámica es «una basura» y avanzó que no quiere negociar más con los iraníes, a quienes tildó de «gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta».

Poco después, advirtió a Irán de un ataque estadounidense que podría producirse esta misma noche y amenazó con volver a imponer el bloqueo naval contra Teherán.

Estas declaraciones se produjeron después de que Estados Unidos atacara varias localidades en el sur de Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Guterres alertó de que una vuelta a las hostilidades a gran escala tendría «consecuencias catastróficas» para la región y para la economía y la paz mundiales, e insistió en su compromiso con cualquier esfuerzo destinado a evitar que se reanude el conflicto y que busque una solución «integral y duradera» para la guerra.

En este sentido, pidió a todas las partes implicadas que actúen con «la máxima moderación», que eviten cualquier acción que reavive las tensiones y en su lugar apuesten por posturas apaciguadoras.

EFE