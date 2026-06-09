Gremios de Trujillo evalúan impacto de fallas eléctricas en el comercio

TRUJILLO.- El gremio empresarial de Trujillo realiza un estudio para evaluar el impacto de los cortes eléctricos en el sector comercial.

Con el objetivo de cuantificar los daños y diseñar soluciones viables ante las fallas en los servicios públicos, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera lleva a cabo un censo diagnóstico dirigido al sector productivo local enfocado en el impacto del suministro de energía eléctrica.

Ana María Fachín, presidenta de la instancia gremial, explicó que el propósito es conocer cómo la inestabilidad del fluido eléctrico ha impactado la productividad de los negocios. ”Queremos conocer de qué manera les ha afectado el tema de la falta de servicio eléctrico, en cuánto porcentaje creen que ha ido afectando su productividad”.

“También queremos conocer si poseen una alternativa de suministro de energía eléctrica en sus negocios, bien sean plantas eléctricas o conversores eléctricos. Queremos saber un poco cómo les va con este funcionamiento de estos sistemas, si les abarca para mantener productiva el 100% de su capacidad de producción o de atención en el negocio”, agregó.

La dirigente empresarial enfatizó que esta recolección de datos no se quedará en el diagnóstico, sino que constituirá la base de un portafolio de propuestas concretas que se elevarán a las autoridades competentes en las instancias regionales y nacionales.

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