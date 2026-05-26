Gobernador de Sinaloa comparece ante la Fiscalía mexicana tras acusaciones de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este martes que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, en el marco de la investigación abierta en México tras las acusaciones presentadas en EEUU contra él y otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, escribió Rocha Moya en una publicación en la red social X.

El mandatario de Sinaloa (noroeste), que solicitó su separación temporal del cargo mientras dura la investigación, añadió que mantendrá disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, expresó.

Rocha Moya sostuvo además que confía en el sistema judicial mexicano y en el Estado de derecho, al tiempo que defendió las instituciones de justicia y las reformas impulsadas por el movimiento de la llamada Cuarta Transformación, movimiento impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

«Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca», subrayó.

Asimismo, expresó respaldo a la presidenta, Claudia Sheinbaum, de quien dijo «lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla».

La comparecencia ocurre días después de que Sheinbaum asegurara que, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, las diligencias abiertas no implican imputaciones contra los funcionarios llamados a declarar.

“Por lo que nos ha dicho la Fiscalía, no hay imputación a nadie, sino sencillamente entrevistas”, afirmó la mandataria el lunes durante su conferencia de prensa diaria.

Respecto al expediente de Sinaloa, Sheinbaum confirmó que han sido citados a declarar Rocha Moya; el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

EFE