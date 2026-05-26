Fiscalía de EEUU investiga a Roblox por denuncias de explotación infantil

NUEVA YORK.- La Fiscalía general de Connecticut divulgó este martes que presentó una demanda civil contra la empresa de videojuegos Roblox tras recibir denuncias de explotación y daños a menores, y le está exigiendo información como parte de la investigación.

La demanda exigió información exhaustiva a Roblox sobre la edad de sus usuarios en Connecticut, los ingresos generados por dichos usuarios y las horas que pasan en la plataforma, señaló un comunicado.

La Fiscalía también solicitó registros de la empresa relacionados con una serie de anuncios y reportajes de gran repercusión, incluidos los de un juego que intenta recrear el peor tiroteo en una escuela primaria en EEUU, el de Sandy Hook (2012), que costó la vida a 20 niños y 8 adultos.

Igualmente reclaman datos del jugador ‘Schlep’, autodenominado «cazador de depredadores», expulsado de la plataforma, y otros relacionados con «expertos de organizaciones de seguridad infantil y alfabetización mediática» que, según Roblox, fueron consultados para diseñar sistemas de seguridad y controles parentales.

Asimismo, indaga qué medidas tomó la empresa para prevenir el uso indebido de su moneda virtual, Robux.

La investigación de Connecticut se produce tras recientes acuerdos alcanzados con los fiscales generales de Nebraska, Texas, Florida, Luisiana y Kentucky, que presentaron también demandas.

EFE