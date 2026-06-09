García: Perú debe esperar escrutinio definitivo ante mínima ventaja de Sánchez sobre Fujimori

CARACAS.- Perú se encuentra en un escenario de incertidumbre y polarización tras la celebración de la segunda vuelta presidencial el pasado domingo 7 de junio.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales -ONPE-, el izquierdista Roberto Sánchez mantiene una ligera ventaja de 0,23 % puntos porcentuales sobre la derechista Keiko Fujimori al tener contado 95,171 % de los sufragios.

La educadora y analista política, militante del Partido Socialista de Perú, Aida García Naranjo, llamó a “defender el voto popular que es un voto en estos momentos por Roberto Sánchez”.

“Defenderemos esa lógica, defenderemos la votación popular y estamos efectivamente en pie de vigilancia total (…) Estaremos alertas al desenlace final que de ninguna manera se dará en dos días, ya que Keiko Fujimori anunció que ellos esperarán un mes y medio, dos meses, lo que tenga que esperarse hasta revisar la última acta del escrutinio”.

En entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante, detalló que “en estos momentos, Sánchez tiene 29.550 votos a su favor”.

“Esto es lo que tenemos oficialmente. Esto nos anima a un triunfo rotundo de Roberto Sánchez Palomino como presidente de la República”, remarcó.

No obstante, resaltó que les preocupa que “Alfredo Torres, responsable de Ipsos Perú, una de las principales compañías que brindan servicios de información electoral, nos anuncia que todavía faltan los checks, los peruanos en el exterior y el mundo rural, con un 0.4% de la votación”.

“Y que él estimaría, ha dicho ayer en la televisión, que podría producirse un triunfo de Keiko Fujimori con la cifra de 0.1% del voto. No sabemos exactamente la realidad de esta especulación de él, pero es la noticia que se ha dado anoche. Así que se han producido dos mítines, un mítin de Keiko Fujimori en la calle y un mítin de Roberto Sánchez también en la Plaza San Martín”, añadió.

“Este es el sentimiento, la sensación y las estadísticas que tenemos hasta este momento”, insistió.

Recalca que el país andino se encuentra ante “una situación de tensión porque, según Alfredo Torres, de producirse un triunfo de Keiko ese sería del 0.01%. No sabemos qué significa esto en realidad y entonces habrá que esperar al 100% de la recuperación de los votos y esto según Keiko Fujimori podría significar hasta un mes, un mes y medio o hasta dos meses de la última acta revisada con las observaciones que hayan presentado los personeros de parte de su partido”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio