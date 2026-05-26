Flávio Bolsonaro promete a Trump adherirse a la alianza Escudo de las Américas si gana

WASHINGTON.- El senador brasileño Flávio Bolsonaro prometió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca, que Brasil se adherirá al Escudo de las Américas, una alianza regional contra el narcotráfico impulsada por Washington, si gana las elecciones de octubre.

En una rueda de prensa, Bolsonaro reveló que pidió a Trump designar «cuanto antes» como grupos terroristas a las organizaciones brasileñas PCC y Comando Vermelho, una medida a la que se opone el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por considerar que vulneraría la soberanía del país.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) permaneció más de una hora y media en el complejo de la Casa Blanca, aunque no precisó cuánto tiempo estuvo con Trump, con quien se fotografió en el Despacho Oval.

El senador subrayó que es la primera vez que un presidente estadounidense recibe en la Casa Blanca a un precandidato presidencial brasileño en pleno año electoral, lo que, a su juicio, demuestra el «aprecio» que le tiene a él y a Brasil.

Afirmó que lo primero que Trump le preguntó fue por el estado de su padre, un aliado ideológico del líder estadounidense condenado a prisión por intentar un golpe de Estado contra Lula.

Bolsonaro prometió que, si gana las elecciones, «Brasil va a integrar el Escudo de las Américas», del que forman parte gobiernos de derecha de la región como el de Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador, para formar «una gran alianza hemisférica contra el crimen organizado».

El senador defendió que Estados Unidos designe a grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas, pero negó que ello abra la puerta a un posible ataque militar de Washington en territorio brasileño y aseguró que «esto está fuera de la mesa».

EFE