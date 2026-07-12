Fedecámaras Aragua garantiza producción y abastecimiento en la región

MARACAY.- El sector empresarial y comercial del estado Aragua opera con normalidad tras registrar únicamente daños menores en sus infraestructuras, según confirmó Héctor Gómez, presidente de Fedecámaras Aragua.

Informó que, luego de los terremotos, las empresas activas en la región se encuentran operativas. “Están cubriendo las líneas de producción, garantizando todo lo que es el proceso de distribución y cadena de comercialización. Generamos esta información dándole tranquilidad al colectivo”.

Gómez transmitió tranquilidad a la población al constatar que las cadenas de distribución de alimentos y el sector farmacéutico se encuentran plenamente activos para responder a las necesidades prioritarias del mercado.

Gómez destacó que la idea es dar paz a la ciudadanía y garantizar los productos básicos.

SPLL/Unión Radio