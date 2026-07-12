Llega a Venezuela primer cargamento de ayuda rusa tras sismos

CARACAS.- El primer cargamento de ayuda humanitaria enviado por Rusia arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, con el fin de brindar apoyo a los afectados por el doble sismo que sacudió a la nación suramericana el pasado 24 de junio, según reseñó la agencia Sputnik.

Los insumos, que fueron transportados y descargados de un avión de la Fuerza Aérea de Rusia, están constituidos en esta primera entrega por alimentos, abrigo y elementos para el hogar.

De acuerdo con el embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasarov, se trata de una asistencia escalonada, cuyo próximo envío está programado para ingresar al país este lunes.

«Este cargado trae alimentación, trae también algunas mantas, algo esto del hogar, el que viene mañana trae mucho más, trae medicamentos, las carpas, bueno, muchas cosas, de verdad», detalló el diplomático.

Con el arribo del segundo cargamento se espera complementar la atención de la contingencia mediante el suministro de medicinas, carpas y otros artículos de primera necesidad para las familias damnificadas.

Unión Radio