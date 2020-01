Falcón aboga por liberación plena de los presos políticos

CARACAS.-El presidente de Avanzada Progresista (AP), Henri Falcón, rechazó que los presos políticos sean puestos en libertad bajo medidas cautelares.

“Estamos hablando de la vida de un hombre, de su condición humana, de los sentimientos de una familia, me refiero al caso de todos los presos políticos, no debe mediar ninguna condición política”, dijo el ex candidato a la presidencia.