Entregan créditos para potenciar nivel de pesca en Nueva Esparta

CARACAS.- El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, en cunjunto con la gobernadora de Nueva Esparta, Marisel Velásquez, entregaron créditos para motores a 50 pescadores de la entidad.

«Facilitarle estos créditos, que voy a contar con el apoyo del ministro Juan Carlos, para iniciar con 50 motores para seguir avanzando para que estos pescadorse puedan sustituir una herramienta que es sumamente importante para que ellos salgan a diario», subrayó Velásquez.

Las autoridades evaluaron el nivel de pesca que se registra en la isla, asegurando un crecimiento de 47 % en lo que va del año, principalmente por la pesca de sardinas.

Unión Radio