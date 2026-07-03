Italia eleva a 16 las víctimas de origen italiano en el doble terremoto de Venezuela

ROMA.- El Gobierno de Italia elevó este viernes a 16 el número de víctimas de origen italiano a causa del devastador doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela la semana pasada, según confirmó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

«El devastador terremoto que ha afectado a Venezuela continúa, desafortunadamente, devolviéndonos su balance más doloroso. Miles de vidas truncadas, entre las cuales han sido reconocidas también dieciséis víctimas de origen italiano», escribió en su cuenta de X.

La mandataria italiana expresó en nombre de su Gobierno el «más sincero pésame» y su cercanía con el pueblo venezolano.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores había confirmado a principios de semana que, además de los fallecidos, se contabilizaban cuatro heridos y otras 29 personas de origen italiano ya habían sido localizadas a salvo, mientras se trataba de dar con el paradero de 40 desaparecidos.

Venezuela alberga una de las mayores comunidades de descendientes de italianos en América, solo por detrás de Argentina y Brasil, con alrededor de 150.000 ciudadanos con dicha nacionalidad.

El número de fallecidos por los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el 24 de junio asciende a al menos 2.595 personas, mientras que la cantidad de heridos se sitúa en 12.400, según anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Meloni dedicó «un pensamiento de profunda gratitud» para los rescatistas italianos enviados a Venezuela: «Vuestro coraje, vuestra profesionalidad y la humanidad con la que representáis a Italia hacen sentir orgullosa a toda la Nación».

Para hacer frente a la emergencia, el país europeo envió a Venezuela un contingente del ‘Sistema Italia’ integrado por más de cien expertos, entre personal de Protección Civil, la Unidad de Crisis, personal médico de cinco regiones y miembros de los Bomberos especializados en búsqueda y rescate urbano (USAR) y soporte técnico avanzado (TAST).

La mandataria italiana también agradeció la concesión del diploma con la medalla «Héroe de Venezuela» a la República Italiana, otorgada por Rodríguez en reconocimiento a las extraordinarias labores de ayuda humanitaria y rescate.

«Italia continuará haciendo su parte, con espíritu de solidaridad y amistad», aseguró.

EFE