Delcy Rodríguez sostuvo reunión estratégica con la corporación internacional Trafigura

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores con una delegación de la corporación transnacional Trafigura, encabezada por su director ejecutivo, Richard Holtum.

La actividad, que contó con la participación de las ministras de Hidrocarburos, Paula Henao, de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, se realizó con el propósito de abordar temas de interés mutuo en materia comercial, en consonancia con las políticas de desarrollo estratégico y cooperación internacional.

Trafigura, fundada en 1993 y con sede central en Singapur, es una de las empresas multinacionales de comercio de materias primas más grandes del mundo, consolidada como el mayor comerciante privado de metales y el segundo de petróleo a escala global, con importantes centros regionales en Ginebra, Houston, Montevideo y Mumbai.

Para 2024, esta firma reportaba alrededor de 12.000 empleados operando en 150 países a través de 50 oficinas, respaldada por una sólida infraestructura que incluye inversiones históricas en el mercado energético de Australia por 28.100 millones de dólares.

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