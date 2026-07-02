Delcy Rodríguez condecoró a rescatistas de Italia y Suiza por su labor tras terremotos

CARACAS.- Para galardonar a las delegaciones de rescate de la República Italiana y de la Confederación Suiza, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó un acto de condecoración en el estado La Guaira.

Los brigadistas fueron reconocidos con la medalla Héroes de Venezuela en su segunda clase por su destacada participación en las labores de búsqueda, salvamento y rescate de las víctimas afectadas por los dos terremotos registrados en el país el pasado 24 de junio de 2026.

Durante la ceremonia, también se otorgó la condecoración Héroes Caninos de Venezuela a los ejemplares de las delegaciones por su incansable labor tras la tragedia que enluta a la nación, la cual ya suma una cifra superior a las 2.200 personas fallecidas.

En el marco del evento, la mandataria interina confirió cartas de agradecimiento y condecoraciones destinadas a la primera ministra de la República Italiana, Giorgia Meloni —recibidas por el embajador Giovanni Umberto De Vito— y al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, entregadas al embajador de dicha nación en el país, Gilles Roduit.

Nota de prensa