Conatel coordina esfuerzos con el sector telecomunicaciones para recuperar conectividad en La Guaira

CARACAS.-Con un llamado a la integración y a evaluar el accionar en conjunto sumando esfuerzos, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) encabezó este viernes una reunión con operadores del país con el objetivo de articular un plan de acción para la restitución de los servicios de telefonía e internet en el estado La Guaira, tras los eventos sísmicos del pasado 24 de junio, partiendo de la revisión y aplicación de los planes de contingencia, la verificación de las afectaciones en la infraestructura de red y la disposición de cada empresa para aportar soluciones operativas usando las plataformas que no sufrieron daños.

En el encuentro estuvieron presentes la Cámara Nacional de Empresas de Telecomunicaciones (Canaemte), la Camara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones (Asotel), la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), Telecomunicaciones Movilnet, Corporación Digitel, Telefónica Venezolana (Movistar), Netuno Telecomunicaciones, Inter (Corporación Telemic), Simple Telecomunicaciones, Lumen Technologies y Thundernet.

El director general de Conatel, Enrique José Quintana Sifontes, fue el encargado de trazar la estrategia de trabajo, instando a las empresas a poner a disposición del Estado sus capacidades técnicas y logísticas, y proponiendo la construcción de una red de emergencia unificada, luego de que se identifiquen los daños que sufrió la infraestructura de telecomunicaciones en La Guaira.

«Nosotros podemos ser articuladores para apoyarlos; si requiere acceso prioritario alguna zona, seguridad para trabajar, o coordinación con Corpoelec o cualquier institución, ahí está Conatel para enlazarlos y resolver», afirmó.

Como parte de las acciones inmediatas, Conatel ratifica el requerimiento de acceso gratuito a los servicios de telecomunicaciones en las áreas afectadas, con el fin de que la población se mantenga informada y pueda comunicarse con sus familiares.

Los operadores de telecomunicaciones manifestaron su compromiso con el país y el cumplimiento de los requerimientos para garantizar a los venezolanos el acceso a las telecomunicaciones.

Por otra parte, destacaron la complejidad de las labores de restitución de los servicios en La Guaira al señalar que las acciones de rescate coinciden con las zonas en donde se encuentra buena parte de la infraestructura de telecomunicaciones.

Como una solución temprana, mientras se restituye la infraestructura de telecomunicaciones se integrarán los servicios de internet satelital a los servicios de telefonía móvil para garantizar mensajes de texto.

La reunión, reafirmó el compromiso del Ejecutivo Nacional de mantener un trabajo mancomunado con el sector privado para reconectar a las comunidades de La Guaira y garantizar el derecho a la comunicación de todos los venezolanos en esta contingencia.

Nota de prensa Conatel