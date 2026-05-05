Colombianos en Venezuela se organizan para votar en la primera vuelta presidencial el #31May

CARACAS.- Más de 170 mil colombianos, que residen en Venezuela, están habilitados para participar en la primera vuelta de la elección presidencial, convocada para el próximo 31 de mayo, asegurando que están en un momento importante en la historia de su país, ya que está en juego la democracia de su nación.

Residentes en Caracas, vistiendo con la camisa de la selección colombiana y otros mostrando su cédula de identidad, se congregaron en el centro de la capital e intercambiaron sus posturas dentro del marco del respeto y manifestaron su preocupación frente a la situación de su nación.

También coincidieron en que debería haber más funcionarios colombianos al servicio en el consulado y una representación comprometida a responder sus solicitudes.

Asimismo, esperan que se abran las oficinas que estuvieron operativas antes de la ruptura de las relaciones entre Venezuela y Colombia en el 2019, ya que cuando se reanudaron en el 2022, solo estaban operativas las oficinas de Caracas, San Cristóbal, San Antonio y Maracaibo.

En ese sentido, Jhon Gutiérrez, uno de los asistentes, quien además apoya la candidatura de Paloma Valencia, apuesta a que el nuevo gobierno mejore el servicio exterior y aprovechó para precisar que “Colombia necesita volver a un mejor rumbo”.

Por su parte, Jaime Severiche, resaltó la importancia de sufragar, ya que lo ve como una oportunidad para cambiar la política. Informó que distintas comunidades se están organizando y llamando a la participación.

Los colombianos esperan alcanzar una gran participación en las urnas electorales y obtener un resultado que le favorezca a la población dentro y fuera del país neogranadino.

Unión Radio/NP