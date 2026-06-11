jueves, junio 11, 2026
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Larry Devoe asumió la presidencia del Consejo Moral Republicano

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CARACAS.-  El fiscal general, Larry Devoe, asumió el miércoles 10 de junio como presidente del Consejo Moral Republicano durante el periodo 2026-2027.

De acuerdo con la cuenta oficial del Ministerio Público, el que ostente la presidencia del Consejo Moral Republicano deberá prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa.

Además, debe proteger los derechos humanos, velar por el correcto uso del patrimonio público, promover la educación ciudadana y garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en toda la actividad estatal. 

En la actividad participaron el contralor General de la República, Gustavo Vizcaíno; la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato; el fiscal General de la República, Larry Devoe, y la secretaria Ejecutiva del Consejo Moral Republicano, Milagros Salcedo.

Lea también: Trump anuncia ataques a Irán «esta misma noche»

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