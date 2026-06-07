Cascada El Caracol: El santuario oculto que desafía a los amantes del senderismo extremo

CARACAS.- Con un exigente recorrido que incluye el descenso por cascadas y escaleras de más de 20 metros de altura, la ruta hacia la cascada El Caracol, en el norte del estado Monagas, se posiciona como uno de los principales atractivos del turismo de aventura en la región oriental.

«Hay que pasar varios obstáculos en los que hay que cruzar escaleras por medio de cascadas; entre ellos, una escalera de 20 a 22 metros de altura. Vengan a conocer esta maravilla natural que tenemos en el municipio Acosta», resaltó el guía turístico Joel Cardozo.

La ruta no solo genera un desafío de resistencia física para quienes la retan con prácticas de senderismo y cañonismo, sino también la apreciación de un lugar que posiciona a la entidad como un epicentro de la aventura extrema en el oriente venezolano.

Por su parte, la directora de Turismo del municipio Acosta, Ginette Ramos, expresó que «los guías de la zona están dispuestos a atender a todas las personas que vengan a disfrutar» de la cascada El Caracol.

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