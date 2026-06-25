jueves, junio 25, 2026
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Cámara de Radio y emisoras afiliadas se ponen a disposición de las autoridades para garantizar información

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CARACAS.- La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión junto a las emisoras afiliadas se puso a disposición de las autoridades para garantizar el acceso a la información tras los terremotos del miércoles que han afectado las comunicaciones en el país.

«En este sentido, informamos a la colectividad y a las autoridades competentes que las emisoras afiliadas se ponen a total disposición como puntos de referencia informativa y canales de servicio público», señalan en un comunicado.

Comunicado CAMRADIODescarga

Unión Radio

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