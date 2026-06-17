Cabello reitera que el Tren de Aragua fue «echado» del país

CARACAS. -El ministro de Interior, Diosdado Cabello, reiteró este miércoles que la banda Tren de Aragua fue «echada» del país y que solo «quedaba un personaje», en aparente mención a la muerte de Héctor Guerrero, señalado como líder del grupo delictivo, quien falleció en una operación conjunta con Estados Unidos en el estado Bolívar.

«Aquí no había Tren de Aragua. El Tren de Aragua fue echado de Venezuela. Quedaba un personaje y desafortunadamente para él y sus seguidores…», aseguró Cabello sin completar la idea, en su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal VTV.

Dijo que combaten «no solamente las bandas armadas, las bandas de conspiradores narco terroristas, del narcotráfico, lavadores de dinero, entonces ellos especulan sobre lo que pasó en Bolívar».



EFE