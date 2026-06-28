CARACAS.- Avianca Cargo movilizará 150 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela mediante dos vuelos especiales entre Bogotá y Valencia, fortaleciendo el puente logístico tras los terremotos del 24 de junio.

Esta operación, coordinada por el Grupo Abra, busca atender la emergencia civil con suministros médicos y herramientas de rescate.

Avianca destaca que la ayuda continúa llegando al país luego de haber activado una ruta especial temporal entre Bogotá y Valencia (Aeropuerto Arturo Michelena) para garantizar la conectividad con Venezuela.

Asimismo, la empresa resalta la planificación coordinada, la red logística eficiente y, sobre todo, el compromiso de las personas que hacen posible llevar a cabo ésta operación.

SPLL/Unión Radio