Arribó al país grupo de rescatistas desde El Salvador

CARACAS.- La noche de este jueves llegó al país el grupo de rescatistas y paramédicos enviados por el gobierno de El Salvador para cooperar con las autoridades en las maniobras de ayuda de los afectados por los terremotos ocurridos el pasado miércoles.

Junto al grupo de personas también ingresó alrededor de unas 50 toneladas de insumos médicos y equipos de emergencias.

Se espera en las próximas horas la llegada de más personal y material desde México, España, Chile y otros países que se solodarizaron con la catastrofe natural que enluta al país.

Unión Radio