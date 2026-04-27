Almacén sin electricidad deja morir a casi 30 perezosos en Florida

ESTADOS UNIDOS.- Un almacén de importación de animales en Orlando, Florida, operado bajo el nombre Sanctuary World Imports, fue escenario de la muerte de casi 30 perezosos silvestres entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, según un informe de inspección de las autoridades estatales de vida silvestre de Florida publicado por AP.

El informe de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, elaborado en agosto de 2025, determinó que 21 perezosos importados desde Guyana murieron en diciembre de 2024 cuando las temperaturas en el almacén cayeron a un rango de entre 4.4 y 12.8 grados Celsius.

Los perezosos son incapaces de regular su temperatura corporal con la misma eficiencia que otros mamíferos y necesitan un ambiente de entre 20 y 30 grados Celsius para sobrevivir, según el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Peter Bandre, identificado como el titular de la licencia de la instalación, reconoció que el edificio «no tenía agua ni electricidad y no estaba listo para recibir a los animales, pero era demasiado tarde para cancelar el envío».

La instalación adquirió calefactores portátiles como solución de emergencia, pero estos dispararon un fusible y se apagaron, dejando a los perezosos sin calor durante al menos una noche.

Bandre describió las muertes como un «choque por frío», término que usó para explicar el colapso fisiológico de los animales ante las bajas temperaturas.

La misma empresa ordenó posteriormente 10 perezosos adicionales desde Perú, que llegaron en febrero de 2025. Dos llegaron muertos. Los ocho restantes aparecieron emaciados y murieron por lo que el informe estatal denominó «problemas de salud deficiente».

Entre los casos documentados en los informes de necropsia figura el de Kiwi, un perezoso bebé de nueve meses que presentaba hinchazón pero pesaba menos de tres libras al momento de su muerte.

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NP/Unión Radio